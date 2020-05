VIDEO: Captan el momento exacto en que un meteorito cae a la Tierra

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En las redes sociales se han difundido imágenes de un meteorito brillante que cruzó el cielo sobre la región rusa de Krasnoyarsk, en Siberia. El objeto fue captado por las cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la localidad de Kansk la noche del 18 de mayo.



La bola de fuego fue avistada desde varias partes de la región, iluminando el cielo nocturno como una linterna, según describió a la prensa local el jefe del Departamento de Defensa Civil y Emergencias del distrito de Kuráguinski, Eduard Bille.



"Duró solo un par de segundos. La bola brillante cruzó el cielo y desapareció en algún lugar cerca del suelo", relató el funcionario, aclarando que no se registró ninguna explosión.



Por su parte, el astrónomo e investigador principal del Instituto de Física de Krasnoyarsk, Serguéi Karpov, considera que se trató de un meteoroide de aproximadamente medio metro de diámetro. "Es un objeto lo suficientemente grande, pero no tanto como para provocar destrucción", señaló el experto, detallando que el cuerpo celeste se desintegró al entrar en la atmósfera terrestre y sus fragmentos no habrían llegado a Tierra.











Con información de RT.