VIDEO: Ciclista ebrio arrolla a alcalde en plena entrevista

sobre el tradicional festival de Ginebra, Hasseltse Jeneverfeesten, que tiene lugar en octubre,La entrevista se encontraba en vivo cuando ocurrió el accidente, hecho que provocó que se volviera viral.apenas unos rasguños y un hematoma en la pierna, pero de acuerdo con los medios belgas, el acompañante de Steven Vandeput, golpeó al ciclista que cayó al suelo junto a su bici.Y es que esteIncluso, como puede verse en el video, el ciclista continuó insultando al alcalde y hasta intentó atacarlo, hasta que finalmente fue arrestado por la policía.Vandeput dijo a los medios locales que aún no planea contratar un guardaespaldas y se siente seguro en la ciudad.Agregó que “una bicicleta no es un cuchillo” y que las fuertes opiniones del hombre no eran un secreto, al igual que sus problemas con el alcohol.Información de Radio Fórmula