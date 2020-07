VIDEO: Cliente de McDonald’s golpea a empleado que le pidió ponerse el cubrebocas

Escuchar Nota

Hong Kong.- Un hombre agredió a un cajero de un restaurante porque le pidió que usará cubrebocas para poder ingresar al establecimiento ubicado en la ciudad de Hong Kong.



A través de un video difundido en redes sociales se observa al sujeto que entró a McDonald’s sin cubrebocas en compañía de una mujer, pero se molestó después de que el trabajador le pidiera que se colocara la mascarilla protectora.



En el video se puede ver cómo el cliente se hace de palabras con el empleado e incluso le comienza a propinar golpes importantes.



Al final, el empleado de la cadena de comida rápida cae al suelo y el agresivo sujeto que no portaba cubrebocas continúa golpeándolo e incluso le da una patada.







De acuerdo con la prensa local el empleado fue trasladado al hospital con lesiones faciales considerables. El agresor fue capturado por la policía.



Con base en información de medios locales se sabe que el percance ocurrió en la madrugada del martes en una sucursal de McDonald’s en el Centro Comercial Shan King en el distrito Tuen Mun de Hong Kong.



El gerente de la franquicia dio a conocer que no se les otorgaba el servicio a clientes que muestran síntomas de fiebre o que no usan cubrebocas o caretas.







Con información de Radio Fórmula