VIDEO: Comando armando irrumpe en fiesta de XV años y dispara a dos jóvenes

Puebla.- Se desata balacera en fiesta de XV años de Dulce Michell N, organizada en la comunidad de San Francisco Cuautlancingo, perteneciente al municipio de Chalchicomula de Sesma; los hechos quedaron grabados en un video que circula en redes sociales, donde se observa la aglomeración de personas bailando, y de repente se escuchan detonaciones por arma de fuego y gritos.



A pesar del exhorto del Gobierno del Estado de Puebla para no realizar fiestas durante esta contingencia de salud originada por el la nueva cepa de coronavirus, una familia en San Francisco Cuautlancingo organizó la celebración que terminó en disparos al aire.



Casi a la media noche del pasado sábado 27 de junio, el sonido contratado para la celebración realizaba una transmisión en vivo, cuando en la imagen se observa a un hombre que saca un arma y dispara al aire, la gente se dispersa y algunos se tiran al suelo.



De manera extraoficial trascendió, que sujetos armados se llevaron a dos hombres de 22 y 28 años de edad a bordo de una camioneta, situación que no se ha confirmado por las autoridades, ya que no hay denuncia ante el Ministerio Público.



El baile de XV años se realizaba en la zona conocida como Plaza de los Chícharos, en la comunidad de San Francisco Cuautlancingo, en Chalchicomula de Sesma.



Un reporte de Protección Civil municipal señala que la tarde del sábado 27 de junio acudieron al domicilio para exhortar a que no se realizará la fiesta, pero por ser un domicilio particular fueron ignorados por los organizadores.



"Hicimos la recomendación de que no hay condiciones para hacer fiestas, pero el dueño nos dijo que era evento familiar y que todos tenían cubrebocas, además que terminaría temprano", informó Enrique Cortés, coordinador de Protección Civil en Ciudad Serdán.



Por ahora se continúa con la investigación correspondiente en medio del hermetismo con el que se ha manejado la agresión armada y el presunto levantón de dos personas en plena fiesta de XV años.









Información de Diario Cambio.