VIDEO: Comparten en redes 5 consejos para viajar seguro en taxi

“Ya tienes que defenderte, entonces vamos a aplicar dos cosa: la primera es jalar el cinturón de seguridad del conductor pegado a su cuello y jalar hacia atrás”.



“Espero que nunca se encuentren en una situación de peligro, pero si es así ahora ya saben algo que pueden hacer”, concluye la grabación.



En las últimas semana laha sido un tema recurrente en las redes sociales, por eso un usuario de Facebook grabó un video en el compartiócomo Uber, Didi, Cabify, entre otras.“Quiero grabar este video debido a la. Esto yo no lo inventé pero creo que puede ser útil para que lo sepan y lo puedan aplicar”, dice el joven que se hace llamar Beto Dem en Facebook.Como primer consejo para viajar seguroseñala que al abordar el auto las pasajeras debenpara que revisen que no tiene el. “Ustedes al subirse y si no abre deben estar conscientes de que algo está mal”, dice el joven.Después comenta que se deben, “lo que puedes hacer es figurar que estás haciendo una llamada y decir:’si ya te vi estoy en tal taxi, aquí bajo’”.Beto da otro consejo que es en caso de que las pasajeras no puedas bajar del auto.En la siguiente maniobra para viajar seguro que explica el joven es parecida a la anterior pero es colocar el brazo en el cuello del conductor, esto en el caso de que el chofer no traiga el cinturón de seguridad.Y finalmente explica una manera de defensa. Este consejo se dio a conocer en redes sociales también en los últimos días. “Tienes que hacerlo estando segura, no tienes que dudar”, recomienda Beto.Este video se volvió viral, ya que cuenta con más de 45 mil reacciones y se ha compartido más de más de 200 mil veces. Los usuarios realizaron más de ocho mil comentarios en la grabación agradeciendo a Beto por haber compartido esta información.