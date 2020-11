VIDEO: Con aterrador robot lobo, Japón ahuyenta a los osos

Escuchar Nota

La robótica todavía tiene mucho que ofrecernos. Desde extremidades totalmente funcionales para personas, hasta humanoides de servicio que atienden restaurantes. Y,fue desarrollado en el país asiático con la intención de quePuede parecer un poco extraño crear un robot de este tipo para esa tarea, peroEl robot Monster Wolf ha resultado de lo más efectivo pues, desde que se instalaron, no se han producido ataques, de acuerdo con información publicada por el medio The Guardian.La razón por la cual, probablemente, los osos negros se estaba volviendo un problema en la ciudad es la escasez de bellotas en la naturaleza, denunciaron los ambientalistas. Dado que los osos dependen de las bellotas como parte de su dieta previa a la hibernación, el hecho de no encontrar la nuez rica en calorías, los ha obligado a acercarse a las ciudades para buscar comida.Los ambientalistas señalaron que la deforestación y las ciudades en crecimiento han reducido la barrera entre los hogares de los osos y los humanos. Esto conduce a un mayor posibilidad de contacto, lo que provoca ataques.Como puedes ver en las imágenes los modelos dan un poco de miedo por lo que no nos sorprende que los osos no se les quieran acercar.Cabe decir que los osos negros y los lobos solían compartir las regiones central y norte de Japón, pero los lobos fueron llevados a la extinción por la caza y la competencia por los recursos. En cierto modo, los robots lobo son sus fantasmas modernos. Hasta ahora han resultado eficaces para tratar el problema actual de los osos en Japón, pero estos "lobos" también pueden ser un presagio de un posible futuro en que cada vez veremos más "animales robóticos”' en la naturaleza.Otro ejemplo de cómo los animales robots pueden ser una solución en diversos casos son los delfines de tamaño natural y ultrarrealistas que podrían ayudar a acabar con el cautiverio de estas criaturas sin que dejen de formar parte de los atractivos en acuarios y parques temáticos., ha desarrollado delfines robot que se ven y actúan de manera casi idéntica a los reales.De acuerdo con información del medio, The Guardian, la primera fase del desarrollo del prototipo fue patrocinada por un grupo chino que se comprometió a utilizar los animales robóticos en lugar de los vivos en los nuevos acuarios que se están construyendo. De manera que las personas podrían nadar con delfines sin lastimar a ningún animal.También podrían llevarse piscinas y acuarios más pequeños sin que ello signifique una forma de crueldad.Hasta ahora los resultados han sido excelentes pues las audiencias de prueba no pudieron saber que el animal no era real. Quizá el mayor problema es que el costo rondaría los 26.3 millones de dólares por animal.