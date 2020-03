VIDEO: Confunde enfermedad de las Vacas Locas con la Vaca Lola

Escuchar Nota

Jajajaja, ya nos cargó LCH. Fue un placer tocar con ustedes, señores. pic.twitter.com/lIURnQtK7F — Carlitos ChaVirus (@CarlosChaviraTV) March 20, 2020

En medio de lahay personas que, como esta peculiar señora.Muchas personas siguen haciendo una vida normal, sin alejarse de espacios concurridos; en gran parte porque la forma de vida de miles de mexicanos no permite el aislamiento.Una de esas personas que no cree en la existencia del coronavirus es, quien considera que“Yo nunca he hecho caso,… Han pasado varios pánicos, pero en mi persona no hacemos caso”, dijo la señora Sánchez.La mujer incluso dijo que“Quieren que les pidan dinero a los países vecinos.”, argumenta la señora.Como era de esperarse,y las ideas que comparte con cientos.“Esta gente ignorante es la mas peligrosa porque son focos de contagio de coronavirus y de desinformación Por eso las cuarentenas deben ser obligatorias y no voluntarias”, “Ya déjenle de dar voz a estos imbéciles de YouTube… ¿Quien es más idiota? El que difunde esto aunque diga que es falso .. ya se difundió … era su objetivo … o el idiota que hace estas estupideces”, escribieron varios en Twitter.