VIDEO: Conmovedor reencuentro de abuelita con su gato después de tres años

Ciudad de México.- Una abuelita logró reunirse con su gato que se encontraba desaparecido desde hace ya tres años, la reacción que tuvo el felino se volvió viral en redes.



Fue luego de un terremoto que sacudió Italia en el mes de agosto del 2016, hace tres años, que esta mujer perdió a su gato y desde entonces no lo volvió a ver.



Muchas personas murieron tras ese sismo y cientos perdieron su casa, como en el caso de nuestra protagonista: Dora, quien ya no encontró a su mascota llamada Mimmo.



Afortunadamente la historia tuvo un final feliz y tras todo este tiempo Dora y Mimmo se reencontraron de la manera más tierna posible.



A ciencia cierta no se sabe la forma en que regresó el gato con su antigua dueña y medios locales recogen que para Dora este no era un simple felino sino un miembro de su familia.



En el video se puede ver al gato acariciando con la cabeza a su dueña, se ve completamente feliz, igual que Dora.