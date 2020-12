VIDEO: ‘Covid se cura con un té de guayaba’, dice cardenal de Guadalajara

Escuchar Nota

El cardenal emérito de Guadalajara,, afirmó que else cura cony laes un “trabuco” para la dominación de los pueblos.En unque circula en redes sociales, el prelado dijo que tienen obligados a los gobiernos a asustar a la gente con la exigencia de cumplir las medidas sanitarias.“Si te llegas a enfermar de, con un tecito de guayaba o conte lo curas muy bien, así que no tengan miedo”, remarcó.Solicitó a los fieles a no temer al, pues el miedo sí mata al afectar el sistema inmunológico y permitir el avance de las enfermedades.Sin embargo, dijo que hay que respetar los protocolos sanitarios, el uso de cubrebocas y la aplicación del “menjurje” (gel antibacterial) para que no se acuse que a la Iglesia de ser la causante de tantas muertes.