VIDEO: David Beckham ‘envejece’ hasta los 70 años por una buena causa

"Hemos derrotado al enemigo más antiguo y letal de la humanidad, una enfermedad que ha matado a miles de millones de personas, más que cualquier otra en la historia", expresa Beckham bajo los aplausos del público.

"El mundo ahora es más seguro para todos nosotros", subraya.



Luego, regresa al presente y admite que "ahora mismo, la lucha es más dura que nunca".

"Debemos unirnos y decirles a nuestros líderes que no nos detendremos hasta que el trabajo esté terminado", concluyó.

El destacado futbolista británico sorprendió a sus fans con una imagen totalmente inesperada en un nuevo vídeo de la organización benéfica Malaria No More UK titulado ('La malaria debe morir'). Malaria Must Die también compartió un vídeo en el que se puede observar en detalle cómo se crearon los efectos especiales de la impresionante campaña, creada con la ayuda de un chroma key y una tecnología de intercambio de caras que utiliza el aprendizaje automático.