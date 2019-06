Video de tortura desvirtúa conclusión de caso Ayotzinapa: abogado

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, señaló que el video en el que se observa que uno de los detenidos por el caso es torturado, cambia la versión del gobierno federal.“Yo creo que sí la cambia de manera sustancial, la conclusión a la que llegó el gobierno es que fueron incinerados, entregados a un grupo de Guerreros Unidos y que ellos los quemaron. Ese conjunto de conjeturas se sacó mediante actos de tortura, esa narrativa no tiene sustento”, puntualizó.En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Rosales señaló que la declaración de Carlos Canto Salgado, quien aparece torturado en el video, no tiene validez jurídica y que debe ser descartada.Añadió que el hombre aportó otros datos a la investigación que debieron ser seguidos por las autoridades, por ejemplo, “mete una nueva corporación que no estaba en la investigación que es la Policía Ministerial”, comentó.Señaló que la tortura debe ser investigada y que debe trabajarse para que no haya impunidad en el caso de los estudiantes desaparecidos.