Video de tortura en caso Ayotzinapa es montaje: Aureoles

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, consideró que el video en el que un detenido por el caso Ayotzinapa es torturado se trata de un montaje y sostuvo que el ex subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública es inocente.Entrevistado durante una gira de trabajo en Jacona, dijo que pronto se sabrá quién filtró el video en el que presuntamente aparece Carlos Gómez Arrieta, que hoy dejó su cargo en la SSP de Michoacán, quien en ese entonces era jefe de la Policía Federal Ministerial de la PGR.“Materiales filtrados, manoseados, manipulados, no le ayudan a México a conocer la verdad sobre lo que pasó con los jóvenes normalistas de Ayotzinapa: quién los privó de la libertad; quien los privó de la vida”, comentó.Pidió a la Fiscalía General de la República a fijar su postura frente al video y aseguró que el hecho no le afecta a Michoacán."Hemos tratado de ser muy congruentes y transparentes en la postura y el actuar del comandante Arieta. No para aceptar la culpa, sino para que se aclare el montaje del video", mencionó.