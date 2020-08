VIDEO: Denuncian saltillenses desfalco de cuentas Banorte

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Al menos doce saltillenses clientes de Banorte, fueron víctimas de un robo electrónico por medio de transferencias, sufrieron el desfalco de sus cuentas por hasta 200 mil pesos, Zócalo Saltillo tuvo contacto con cuatro de las afectadas.



Ana, Lupita, Miranda y María denunciaron haber sido víctimas de robo electrónico a través de sus cuentas bancarias que tienen en Banorte y se quejaron de que tras interponer las respectivas quejas ante la institución, esta les respondió que no procedían.



Ana es una maestra saltillense que perdió los ahorros de toda su vida, los cuales fueron prácticamente desaparecidos a través de tres transferencias que se hicieron a una cuenta de Banco Azteca.



Ana, relató que en su aplicación móvil le aparecieron en varias transferencias a Banco Azteca que sumaron un total de 198 mil pesos, a favor de dos beneficiarios identificados como Jesús y Patricia.







Al reclamar al banco sobre las transferencias, le indican que debe denunciar al teléfono de servicio al cliente, luego de hacer la denuncia le dieron 40 días de plazo para darle respuesta, cuando esta llegó, simplemente le dijeron que la queja no era procedente.



Ante la negativa de Banorte, además de interponer una denuncia penal en contra de la institución ante la Fiscalía General del Estado, acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), donde también le comentaron que la denuncia era improcedente.



El caso Lupita es similar, a ella prácticamente le vaciaron su cuenta, hicieron una transferencia de 200 mil pesos, que también fueron a dar a la cuenta de una persona en el Banco Azteca.



El robo a Miranda y María se hizo con otra modalidad, ellas no recibieron mensaje en su banca móvil si no que les llamaron por teléfono indicándoles transferencias de sus cuentas a un banco en Monterrey y compran en un centro comercial de lujo ubicado en San Pedro.



Cuando recibieron la llamada les indicaron que los cargos habían sido cancelados, sin embargo, al llegar el recibo de sus tarjetas venían hechos los cargos y ahora la empresa financiera les exige el pago de los intereses generados o saldar el adeudo.



Datos de la Fiscalía General del Estado revelan que hay 12 denuncias y se prevé que conforme se vayan conociendo los casos surjan más afectados, debido a la forma sistemática en que se están realizando los desfalcos.