VIDEO: Desaloja Guardia Nacional restaurante de mariscos en Sinaloa

“Envió videos donde llega la Guardia Nacional a desalojar negocio de mariscos en Altata donde no quieren que venda ni servicio para llevar”.

Restauranteros del, “tronaron” contra elementos de laa quienes acusan de llegar y cerrar localesy de que se está prestando el servicio para llevar.Mediante videos enviados a Línea Directa, dan cuenta de la situación que les merma aun más la actividad.Piden al Gobierno de México más certidumbre, ya que a muchos, los apoyos que habrá para pequeños comercios está restringido por marcas negativas en el Buró de Crédito.“Yo creo que no hay una certidumbre de cómo le vamos a hacer ya que según gobierno va a dar apoyos donde te piden una serie de documentos y lo primero que te piden es el Buró de Crédito y todos tenemos una marca ya sea por error o de algún pago de la Comisión de Electricidad y a si sucesivamente”, externaron.Además, exigen que si se establecerán medidas para evitar la pandemia, que se hagan parejas, ya que el movimiento de gente es mucho y sobre esos no hacen nada los elementos.“Y las personas que tienen sus residencias nadie les dice nada andan en sus motos acuáticas, los famosos rzr y no pasa nada”, manifiestan.