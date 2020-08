VIDEO: Doctora canta junto con su paciente para lidiar el estrés de la pandemia

Escuchar Nota

Una doctora y su paciente protagonizaron uno de los momentos más tiernos durante la, tanto así que se han vuelto viral en redes sociales y han generado millones de reacciones por parte de los usuarios, quienes aplaudieron su gran talento., quines unieron sus habilidades para la música e interpretaron la conocida canción de Stan By Me, misma que podría hacer referencia al arduo trabajo de los profesionales de la salud que se han entregado totalmente a los enfermos de la contingencia sanitaria.Aparentemente el emotivo momento ocurrió como parte de un intento para liberar todo el estrés que ha causado la pandemia, ya que no solamente ha afectado a los pacientes y doctores de forma física, sino también ha provocado grandes daños psicológicos.