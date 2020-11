VIDEO: Doctora enseña cómo hacer una cesárea con plastilina a su hijo de 4 años

Escuchar Nota

“Como psiquiatra de niños y adolescentes, le recomiendo encarecidamente que no juegue este tipo de juegos con sus hijos de 2 a 12 años. Podría traumatizar a su hijo y también llevar a los niños a hacer lo mismo con sus compañeros. ¡¡¡Insano!!!”, escribió un usuario.



“Aprendí más sobre el nacimiento de un bebé en este video que en la escuela católica”, escribió otra usuaria. “No puedo entender porqué un niño de cuatro años necesita saber cómo hacer una cesárea”, apuntó un tercero. “Encuentro este video brillante y muy enriquecedor para la vida y la creatividad infantil“, señaló uno más.

Para algunas personas puede ser estremecedor, mientras algunas otras lo consideran didáctico y natural. Lo cierto es que el video dondeha provocado muchas reacciones en las redes sociales y comentarios a favor y en contra.Con el texto, la usuaria identificada con la cuenta The Breakfasteur, y que se describe a sí misma como “madre doctora”, compartió un video dondeEl modelo, que cuenta con detalles cercanos a la realidad, es diseccionado por la mujer yAsí,y, finalmente,Ante el video, que, las reacciones no se hicieron esperar.Lo cierto es que no es el único video de una cirugía en plastilina publicado por The Breakfasteur En su canal de YouTube se puede ver con detalle desde cómo se repara una hernia hasta cómo se disecciona un osteosarcoma.