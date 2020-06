VIDEO: ¿Donald Trump obligó a Melania, su esposa, a sonreír?

Escuchar Nota

Trump asks Melania to smile during today's photo op. pic.twitter.com/B59YeDHKRM — The Recount (@therecount) June 2, 2020

Te recomendamos: Anonymous vincula a los Trump con red de trata infantil de Jeffrey EpsteinDonald Trump y Melania Trump protagonizaron un episodio particular en su visita al monumento al papa Juan Pablo ll, pues al ser fotografiados por la prensa frente a éste, ambos mostraron sonrisas forzadas.A pesar de las intensas protestas que se han desatado en Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd, Trump y su esposa visitaron este monumento el pasado martes 2 de junio, sin embargo la pareja se notó incómoda y tensa.para volver a poner su rostro firme.Medios como The Independent señalaron que Trump “pareció notar que ella no estaba sonriendo y volvió a hablar con ella antes de que Melania Trump forzara una rápida sonrisa y se fuera con su esposo”.