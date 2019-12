VIDEO: Dos días antes de suicidarse, víctima de bullying fue noqueado en la escuela

“Estos padres no tenían idea de lo peligrosa que era su escuela de tercer grado…[ni] de lo que estaba sucediendo”.



A los 8 años de edad, tras varios meses siendo víctima de bullying por sus compañeros de escuela,decidió suicidarse. Tres años después, cuando sus padres intentan llevar a juicio a la Escuela Primaria Carson, sale a la luz un video en el que se observa al menor caer inconsciente en el baño del centro educativo, después de que un niño se le acerca por detrás.Lo más preocupante de las imágenes, indican los abogados de la familia, es que mientras el menor está noqueado en el piso, varios niños lo golpean y empujan por espacio de siete minutos, sin que ninguna autoridad escolar se percatara de los hechos.Dos días después de este suceso,Según reporta Metro, los abogados de la escuela piden que se les exima de cualquier responsabilidad, porque ellos no tienen la culpa de la violencia entre los estudiantes.En respuesta, Jennifer Branch, integrante del equipo de abogados de la familia, acusan a la Primaria Carson de encubrir el acoso "desenfrenado" que allí ocurre, pues a tres años de lo sucedido, todavía nadie les ha contado sobre las agresiones que sufría Gabriel.Denuncian que la escuela se deshizo de otro video con agresiones a GabrielAsimismo, Branch reclamó a la escuela por no guardar otro video filmado al día siguiente, en el que, según dijo, Gabriel era "acosado" nuevamente por dos niños en el mismo baño.Se dice que esos menores le quitaron su botella de agua a Gabriel "e intentaron tirarla por un inodoro frente a él”, hechos que la víctima contó inmediatamente a su maestro.En su demanda por negligencia contra la Escuela Primaria Carson, la familia Taye alega también que Gabriel sufrió al menos seis agresiones más de los mismos niños durante su último año escolar, sin que alguien de la escuela se los notificaraEn tanto, un portavoz de la escuela dijo que Gabriel, de tercer grado, nunca mencionó haber sido lastimado por otros estudiantes y no tenía lesiones visibles que indicaran lo que estaba sucediendo.Por el momento, la escuela ya tiene su primer descalabro, pues fue rechazada su solicitud de que el caso fuero desestimado.Ahora, los abogados de la primaria buscan que el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos desestime la demanda por homicidio culposo contra el entonces director y subdirector de la escuela.Con información de Metro.