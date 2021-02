VIDEO: Eiza González sufre aparatosa caída al ir en bicicleta

Escuchar Nota

"Porque soy libre... Caída libre. Es tu 'oh no' para mí @davidappleton", escribió Eiza González en su publicación.



"Es culpa de la bicicleta no de tu forma de manejarla", escribió Novak Djokovic a Eiza González.

Eiza González sigue conquistando las calles de Los Ángeles, pero en esta ocasión no fue por ninguna glamurosa alfombra roja o rodaje de película, pues la actriz mexicana sufrió unamientras paseaba en bicicleta en compañía de un amigo; su accidente causó revuelo en redes sociales, donde celebridades y artistas reaccionaron al viral momento.A través de su cuenta de Instagram, Eiza González compartió un video que grabó su amigo David Appleton, en éste aparece la actriz arriba de una bicicleta recorriendo una avenida de la ciudad. Parecía ser un día perfecto para salir a dar un paseo, pero de un momento a otro perdió el control de los pedales y se fue directo al suelo.La caída tuvo lugar cuando Eiza González comenzó a posar frente a la cámara de su amigo. Mientras se acomodaba su sombrero tipo pescador y sonreía para el video,y una de las ruedas se desvío del carril.Sin duda, la actriz de Baby Driver se tomó su accidente con muy buen humor, pues compartió el video en su cuenta de Instagram con un breve mensaje sobre su viral caída.En pocas horas, el video de la también cantante sumó más de 640 mil reproducciones. Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas fue el comentario que dejó el astro del tenis en la publicación.Cabe mencionar que el tenista serbio no fue el único en reaccionar al video de la actriz. Sebastián Rulli, quien protagonizó la telenovela Amores verdaderos junto a González, le dejó un divertido mensaje: "No mam...", seguido de unos emoticones de una cara riéndose.Con información de Milenio