VIDEO: El Chapo se despide de Emma Coronel con narcocorrido

“Ya me llevan a la cárcel no se si la vuelva a ver, madrecita de mi vida eso si me va a doler”.



“Esas niñas de mis ojos, tesoritos de su apa, ahí te las encargo hermosa se que las sabrás cuidar”.



compartió en su cuenta de Instagram un corrido dedicado a su esposo Joaquín “El Chapo” Guzmán , que cuenta cómo sería la despedida del ex líder del Cártel de Sinaloa, que hace más de un mes fue sentenciado a cadena perpetua.En el corrido escrito por el cantante de narcocorridos Mario “El Cachorro” Delgado , el capo comienza por despedirse de su madre María Consuelo Loera Pérez.Asimismo, señala que no le teme a la condena ni a la muerte, pues “tres metros bajo tierra que son pa’ el señor Guzmán.La canción señala que “El Chapo” no es un asesino, pues “sólo probaron de su furia, quien se porto mal”, y destaca que los habitantes del municipio de la Tuna Badiraguato son testigos de su “bondad”, pues afirma que los apoyó.“Se pasaron de la raya y en su conciencia estará que no soy asesino en serie, no mas soy Joaquin Guzmán”.Casi al final de la canción, el ex líder del Cártel de Sinaloa le deja un mensaje a la madre de sus gemelas, Emma Coronel.