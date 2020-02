VIDEO: ‘El Marro’ interroga a madre de sicario abatido del CJNG

Escuchar Nota

Jose Antonio Yepez Alias "El Marro" De Forma COBARDE, Manda Levantar e Interroga a Madre de 1De Los Sicarios Abatidos Del "CJNG" Ayer X FSPE En #ApaseoElGrande, Para Regodearse, y Exhibirse Como Víctima, Usando El Dolor de una Madre... pic.twitter.com/FGxNHf0vqg — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) February 1, 2020

El narcotraficante y huachicolero,, alias, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL),En varios videos que circulan en redes sociales, se afirma que es el mismo "Marro" quien hace las preguntas a la mujer quien dice llamarse, mamá de, Guanajuato.Al cuestionarle por qué lo fue a recoger, la mujer revela queLuego "El Marro" le pregunta si no estabaliderado por Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho", pero responde quedel hombre a quien su hijo le rendía cuentas.Le pregunta que cómo ve la situación de que jóvenes como su hijo abatido “trabaje” para los cárteles, pero que, pero en realidad no reciben nada a cambio.Luego le pregunta si sabe quién es la persona que le hace los cuestionamientos, y orgulloso le pregunta, a lo que la mujer responde que sí queEl líder huachicolero continúa asegurando que no le harán nada y que la dejarán ir, pues ella no les debe nada y que"El Marro" asegura que, que tiene muchos muertos y difuntos pero que les da dinero, ve por su gente y por eso la gente lo protege.Al final, el líder delle pide una disculpa a la madre del sicario del CJNG por lo que la hicieron pasar.Supuestamente no le habrían hecho nada a la víctima, pero las autoridades no se han pronunciado al respecto.