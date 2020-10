VIDEO: El ‘Príncipe durmiente’ reacciona tras 15 años en coma

Escuchar Nota

“Dios que guardó su alma durante más de una década es capaz de devolverle la vida”, expresó Jaled bin Talal, padre del príncipe.

والدي الغالي يتطمن على حبيبنا الوليد بن خالد شفاه الله pic.twitter.com/XuSrE9bDVb — ريم بنت الوليد (@Reem_Alwaleed) January 29, 2018

mejor conocido comoa, luego de un trágico accidente automovilístico. El hombre de 33 años. Aquí te contamos lo que sucedió.Para su familia, este suceso es una razón más para no desconectarlo, pues aunque sea poco es un avance.Sin embargo, no es la primera vez que, pues el año pasado su familia celebró que el príncipe movió la cabeza.El príncipe. Una década la pasó hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de Riad. Hace cinco años lo trasladaron a la residencia familiar.El movimiento de su manoen las redes sociales con miles de visitas y múltiples comentarios.en todo el mundo a través de las redes sociales, pues la familia del joven integrante de la realeza de Arabia Saudita, y quien lleva más de 15 años en coma,y aquí te decimos por qué. El príncipe sufrió un accidente de tránsito a la edad de 18 años, y, por lo que en su país es conocido comoLuego de que su hermano Mohamed sufriera un aparatoso accidente de auto,y surgieron una gran cantidad de dudas en torno a su trágica situación.(UCI) en un centro de salud de la ciudad; sin embargo, de acuerdo al periódico El Mundo,. A través de redes sociales se ha rumorado sobre la posible muerte de El Príncipe Durmiente, cuestionamientos que tuvieron que ser desmentidos por la familia del joven, quienes se niegan a desconectarlo.Según el medio español,a pesar de que los médicos no han dado un panorama favorable para la recuperación del príncipe.