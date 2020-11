VIDEO: Sin mordidas ni moretones; Eleazar ‘N’ no habría agredido a Tefy Valenzuela

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Yanira Díaz, prima de Eleazar 'N', mediante la emisión del programa De Primera Mano, entregó una video en el cual comprobaría que a Stephanie Valenzuela no la agredió el histrión.



En su relato, Díaz menciona que ella espera que muy pronto el histrión pueda salir de prisión para llevar su proceso en libertad, al considerar él no la habría agredido.



Dicha instantáneas forman parte de una conversación de WhatsApp, la cual tiene como fecha el día que se dieron las cosas en punto de las 04:22, hora en la que el histrión le pidió que no dejara que se lo llevara una patrulla.



Yanira menciona que incluso su primo tiene algunos golpes en su cuerpo, en los cuales está un en el pecho, mientras que el clip aún no ha sido presentado en la carpeta de investigación, sin embargo pretenden pronto entregarlo.



El clip muestra que la modelo aún no contaba con los moretones y las mordidas, por lo que esto podría tornar un giro en el caso al caso, al poder demostrar su inocencia.