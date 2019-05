VIDEO: Empleados de Oxxo golpean a mujer embarazada

Esta es la otra parte del video donde se aprecia que agreden físicamente a la persona que grabó dentro de la tienda por parte de empleados de #OxxoEstadio @OXXO_Escucha ¿Qué medidas tomarán? Muestren el video completo para evitar especulaciones. pic.twitter.com/jjNFDuzRYZ — Reporte ciudadano (@reporte_ciuda) 28 de mayo de 2019

Una mujer embarazada fue agredida físicamente por un par de empleados de un Oxxo de Irapuato, Guanajuato; sólo les pidió que la atendieran.La víctima grabó con su teléfono celular la agresión que sufrió de parte de un hombre y una mujer, que atendían el establecimiento.“Nada más quiero que me atiendas nada más”, dice la mujer tendero, quien sólo le responde, “Una”. “Quiero que me atiendas”, repite y sin más recibió un golpe.“¿Qué hiciste? Me pegaste”, exclama la víctima, mientras su agresor sale de la caja y junto con su compañera comenzaron a golpearla para que saliera de la tienda.“Violencia. Estoy embarazada, ¿si sabías?”, les advierte. “¡Ay, no seas pendeja!”, se burlan.A pesar de que pidió ayuda a uno chicos que estaban en el lugar, no recibió ayuda y terminó tirada en la calle.La mujer embarazada advirtió a los empleados de Oxxo que los denunciaría, aunque no se sabe si lo hizo. Cabe resaltar que en el video no se observa lo que ocurrió antes de la agresión.