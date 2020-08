VIDEO: ¡En plena orgía! Así detuvieron a participantes por violar protocolo por pandemia

Escuchar Nota

A cambio, prefirieron pasar un rato de placer.Según la investigación que adelantaron las autoridades, la convocatoria a la fiesta se realizó a través de las redes sociales. La anfitriona es alguien que se hace llamar “Jessica”, el costo para poder participar en la orgía era de 15 mil pesos y tendrían preservativos y estacionamiento gratis, dio a conocer el medioJimmy Dranguet, subsecretario de Seguridad de Cali, rechazó los hechos, manifestando que no entiende como la irresponsabilidad de estos caleños los llevó a reunirse en una sola habitación, de menos de 15 metros cuadrados de grande, con personas que no conocen y desconociendo si son o no portadores del coronavirus.Cuando la administradora del hotel fue cuestionada por los hechos que se estaban desarrollando, se mostró sorprendida. Sin embargo,Los hoteles no están autorizados para prestar este tipo de servicio por horas en medio de la pandemia, razón por la cual los moteles están cerrados desde hace más de cuatro meses. “En este hotel fue suspendida su actividad y se impusieron 10 comparendos a las personas que estaban incumpliendo la cuarentena y las medidas de bioseguridad”, indicó Dranguet.Cabe recordar que el departamento del Valle del Cauca es uno de los departamentos del país más afectados por cuenta del covid -19. Según las cifras del Ministerio de Salud, con corte al 3 de agosto, se han registrado 27.120 casos de coronavirus en ese departamento.