VIDEO: Encuentran una rana viva en el interior de un pimiento

Una pareja se llevó una enorme sorpresa cuando preparaban la cena, puesEl pimiento no mostraba ningún orificio o apertura previa al corte que le hicieron. El hecho también llamó la atención de autoridades alimentarias que investigan el caso.La rana no fue herida por el cuchillo que cortó el pimiento el pasado 9 de febrero ená.Nicole Gagnon y Gérard Blackburn colocaron tanto al anfibio como el pimiento en recipientes por separado e informaron a la tienda de comestibles y alNicole y Gérard no culpan de dicho hallazgo al vendedor, ya que en declaraciones a Radio Canadá, señalaron que era imposible saberlo, puesEl anfibio fue identificado por el MAPAQ como una. El pimiento había sido importado a Canadá, y tendría su origen enLa rana fue sacrificada, por el MAPAQ con la finalidad de realizar pruebas y tratar de descubrir el misterio de cómo llegó al interior del pimiento.La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos que investiga la causa, ya ha recibido reportes de insectos dentro de animales, pero no había sucedido un caso similar al del anfibio, señalan queEl matrimonio cree queLa teoría de la pareja no ha sido respaldada hasta el momento, expertos señalan que. Probablemente así entró un renacuajo y se desarrolló adentro.“Si se tratara de un pimiento lo suficientemente joven, una grieta podría haberse curado después”, señaló el profesor Barry Micallef, fisiólogo de plantas de la Universidad de Guelph aLa teoría de Micallef podría ser viable si en Honduras fue cultivado en un campo donde hubiera estado expuesto a la lluvia y no en un invernadero.Tendremos que esperar a para saber cuál es la verdad de este misterio sin resolver.