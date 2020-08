Video: Enfermeras maltratan e insultan a anciana en asilo

Escuchar Nota

Mireu i feu-lo rular, si us plau. No cal comentaris. Només escoltar lo que li diu a la iaia que està al llit. Quin fàstic, senyor.

A un geriàtric de Terrassa. De @Bcnlegendz pic.twitter.com/w9mTmrxrIX — naxoxan (@naxoxan) August 24, 2020

Un vídeo que se ha hecho viral en lasy que muestra a dos empleadas maltratando a una anciana de una residencia, en este caso en, vuelve a reabrir la polémica sobre estos centros y la atención a sus usuarios. Las imágenes, que se han compartido rápidamente, han llevado a las autoridades a abrir una investigación al respecto.En las imágenes son grabadas por una de las dos auxiliares implicadas en el caso entre carcajadas y se ve a una compañera suya dando de comer a una anciana que está postrada en una cama e increpándola verbalmente por la toma de una pastilla. "¡Abre la puta boca, hombre ya, vieja cascarrabias!" son algunos de los comentarios que se oyen, junto a otras frases con tono despectivo.Mientras la otra empleada se ríe con la mascarilla medio caída, la protagonista también mira a la cámara y repite entre risas "que conste que no soy así, pero me saca de quicio". La escena acaba con la trabajadora zanja el tema de la pastilla diciéndole a la anciana «pues no te la tomes y si te duele de la cabeza a los pies te vas a joder« y tirando la pastilla.