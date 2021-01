VIDEO: Enfurecida familia arma zafarrancho en hospital para sacar a fallecido por Covid

Escuchar Nota

"Esta manifestación es porque queremos trabajar tranquilos y atender a la gente de la mejor forma posible", señaló a medios locales el médico Luis Henríquez Flores.

Señor ministro @DrEnriqueParis somos funcionarios de la urgencia adulto del hospital el pino que las ultimas semanas no hemos visto envuelto en múltiples agresiones, por parte de familiares y pacientes pic.twitter.com/KHItGiDqxg — patricia sottorff (@pattysottorff) January 6, 2021

El intento de unade sacar elde un paciente fallecido porpara hacer un velatorio terminó en una agresiva pelea en un hospital del sur de, donde este miércoles funcionarios de salud del recinto hicieron una protesta.Imágenes difundidas a través de medios locales mostraba cómo los familiares del fallecido realizaron destrozos en estanterías, computadores y equipamiento sanitario, además de lanzar objetos contundentes a los trabajadores en la tarde-noche del martes.Según relató el presidente de los funcionarios del hospital, Patricio Torres, la familia quería llevarse elpara poder realizar un, algo que está prohibido según los protocolos sanitarios vigentes.Decenas de miembros del personal médico del hospital afectado se unieron en un parón laboral para protestar y denunciar situaciones violentas con familiares de pacientes además de las malas condiciones laborales que están enfrentando desde la llegada de la pandemia al país austral el pasado marzo.Uno de los hijos del fallecido denunció el miércoles que su padre no padecía covid-19, ya que ni él ni el resto de su familia han estado contagiados, y aseguró que su progenitor había ingresado por una "".El hombre alertó que funcionarios del hospital afirmaron que su padre no tenía covid-19, y que solo le avisaron de que había testado positivo para la enfermedad deltras su fallecimiento.Desde el hospital desmintieron la versión de la familia y aclararon que el paciente ingresó con sospecha de covid-19 por una patología respiratoria-cardiaca y que los médicos de urgencia decidieron realizar el examencuyo resultado se conoció 12 horas más tarde, cuando el paciente ya no vivía, y fue positivo.Con más de 620.000 casos desde marzo y 16.700 muertes por covid-19, Chile se encuentra en plena segunda ola de contagios tras varios meses de retroceso de la pandemia. E