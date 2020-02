VIDEO: Entre cinco policías rompen pierna de ciudadano en retén en CDMX

Escuchar Nota

"Me tronaron la rodilla, se me juntaron cinco policías para bajarme del carro […] La pierna derecha lograron doblarla y me abrieron el compás [de la piernas]”, detalló al reportero Iván Ramírez.

VIDEO | Hombre denuncia a policías de agresión en supuesto retén: "Me tronaron la rodilla" https://t.co/0m43w6a8uY pic.twitter.com/tDffKgICaV — Milenio.com (@Milenio) February 11, 2020

"Honestamente, aquí viene mucha gente a denunciar y no pasa absolutamente nada […] aquí entre ellos se cuidan, aquí es un desmadre”, relató Mauricio que le contó el oficial.

VIDEO | "Ya le zafaron la rodilla estos culeros", así vivió una familia supuesta agresión por parte de policías https://t.co/wip9y6SGKg pic.twitter.com/e4GWzi4Nxv — Milenio.com (@Milenio) February 11, 2020

Un grupo decerca de la colonia Morelos, reveló el diarioEl pasado 3 de diciembre, cerca de las 16:30 horas, Mauricio, expolicía Federal, iba en compañía de su familia a bordo de un automóvil color blanco. Al detenerse en el semáforo en, oficiales de lase acercaron y preguntaron quién era propietario del auto, ya que realizaban unaLos agentes argumentaron que se trataba de “un punto rojo” para la revisión. Uno de ellos incluso gritó, de acuerdo con Valeria, sobrina de Mauricio.quien dijo “si me aplastas, no sabes el pedo en el que te metes” y posteriormente le dio una bofetada.Ante ello, Mauricio se molestó, y le reclamó al agente capitalino, tras lo cual, afirmó. Uno de ellos logró doblarle la pierna y lo golpearon en las costillas.Después de la agresión,. Después de 10 minutos, uno de ellos dijo “Ya déjalos ir, que se vayan”, afirmó Mauricio.La víctima relató que no cuentan con el número de patrulla de los agentes, pero síDel segundo, incluso ofreció una descripción: cerca de 25 años, tez morena y estatura de 1.75 metros.Además,, publicados porA pesar de una fractura en la meseta tibial,. Afirmó que incluso no lo dejaron entrar a las oficinas para ver el estado de la denuncia y uno de los policías de la puerta le confesó que las investigaciones no avanzan.