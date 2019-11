VIDEO: Entre lágrimas, Mariana Ochoa rompe el silencio y habla sobre el conflicto de OV7

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE DEL VIDEO DE MARIANA OCHOA QUE SUBIÓ Y SEGUNDOS DESPUÉS BORRÓ. EL RESTO DEL VIDEO ES CONVIVENCIA CON EL ELENCO DEL 90sPopTour con OV7. pic.twitter.com/2qKbftcNKK — @oswaldomujica (@oswaldomujica) November 27, 2019

No puedo con la cara de Ari en todo el video... ¡Y la cara de Mariana en el último segundo! ¡¿KESESTO?! pic.twitter.com/5MvyKJC5YE — Quinn Fabray (@CesarTeo) November 27, 2019

Sin dar detalles de lo que sucede,, integrante de la agrupación OV7 aseguró que se encuentran cerrando un "malentendido" que se dio con la oficina de promoción de la gira de 90s Pop Tour.En dos videos, que la cantante subió y luego bajó de sus redes sociales, se le ve notablemente afectad, en uno de ello incluso llorando asegura que a los fan que siempre han contado cony que la banda nunca se ha bajado del escenario en 30 años de carrera."Hoy ha sido un día complicado, lleno de emociones, muchas cosas de no entender, sin embargo ya hubo un acercamiento con la oficina para solucionar esto, no entendemos de dónde salió, en qué momento decidieron mandar ese comunicado sin platicarlo antes."Llevábamos meses negociando ciertas cosas que estaban pendientes entre la oficina y nosotros como integrantes...esto que pasó no estuvo en nuestras manos y los queremos muchísimo, estamos cerrando este malentendido por llamarle de alguna manera para terminar la gira como se debe y como OV7 se merece y los queremos mucho, gracias por esta paciencia y este cariño", dijo Ochoa.En un comunicado fechado el 26 de noviembre y firmado por, Mariana Ochoa yse dijo que el miércoles se daría la versión oficial sobre qué sucederá con su participación en la gira, sin que hasta el momento haya ocurrido.Posteriormente,, manager de la agrupación y empresario de la gira 90s Pop Tour y Mariana Ochoa subieron un video a las redes sociales para aclarar lo sucedido. En el que se indicaba que todo había sido un malentendido y aclararon la situación polémica que puso en aprietos la famosa gira y el rumbo de OV7, por lo que los fans ahora estarán más tranquilos, pues los cantantes si se presentarán en el show que tendrá como fondo la celebración de los 30 años de carrera de la banda.