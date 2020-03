VIDEO: Erika Buenfil llama ‘jotito’ a Sebastián Rulli en Tik Tok

Escuchar Nota

ha destacado en las últimas semanas por sus divertidas ocurrencias en, y no dudó en hacer participe aen uno de ellos.En la grabación, los actores tienen un pequeño diálogo que comienza con la actriz: “¿Por qué me miras, pinche jotito?”, a lo que Rulli responde: “Ah no, no, nada, nada”.Rápidamente, el Tik Tok de los famosos se llenó de Me gusta, mismos que ya suman más de 180 mil, así como más de mil comentarios., tras sus cómicos videos y suma poco más de 2 millones de seguidores.