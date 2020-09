VIDEO: Escalan un ‘iceberg’ y ¡se les cae encima!

Escuchar Nota

Suiza.- Lo que comenzó como una aventura terminó siendo una aterradora experiencia, pues dos hombres se vieron involucrados en un accidente marítimo, donde casi mueren por causa de un pedazo grande de hielo.



En la grabación, Michael Honre quien fue uno de los exploradores relató que cuando estaban a punto de llegar al agua abajo, ellos se toparon un témpano enorme, resultándoles atractivo, por lo que no dudaron en llegar hasta el pedazo de hielo para poder escalarlo.



No obstante, nunca se imaginaron que el iceberg estaría desprendido, siendo que podía moverse con facilidad, por lo que al momento de escalar la masa de hielo, este comenzó a voltearse.



Esto ocasionó que los hombres fueran 'aplastados' por el témpano, pues no lograron subirse antes de que se voltearan, asimismo, se puede ver como es que salen a tiempo del agua.



Por su parte, el suizo Michael relató que fueron rescatados por los demás exploradores que iban a bordo del barco.



Luego de contar una de las historias que no olvidarán jamás en su vida y que por fortuna resultaron ilesos, el video en youtube es uno de los más virales.