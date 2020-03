VIDEO: ‘¡Esto es América, habla inglés!’; golpean a madre e hija por hablar en español

Escuchar Nota

RT

Una mujer de origen sudamericano que reside en Boston ique las escucharon hablar en español.El incidente tuvo lugar el 15 de febrero, en un barrio de la ciudad, donde, recoge The New York Times., gritaron las mujeres, según la madre, que se identificó como Vásquez, sin proporcionar el nombre, por miedo a que su hija fuera acosada. Asimismo, la mujer, de 46 años, explicó queEl incidente quedó registrado por unay difundido en las redes sociales.Casi dos semanas después del incidente, el 27 de febrero, los fiscales presentaron, ambas de 25 años, en relación al ataque contra Vázquez y su hija.Además, las acusadas tendrán que comparecer ante el tribunal el 9 de marzo, por cargos que incluyenSegún la Fiscalía, Ennamorati y Armstrong sostuvieron que realizaron el ataque porqueEl incidente provocó indignación entre los residentes de. Asimismo, el abogado de Vásquez, Iván Espinoza-Madrigal, anunció que, solo después de que se llevara a cabo una conferencia de prensa este lunes con la finalidad de llamar la atención sobre el caso.Por su parte, el fiscal del distrito del condado de Suffolk, Rachael Rollins, señaló que en el condado "no hay lugar para el odio o la intolerancia".