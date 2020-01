VIDEO: Exhiben a policías de Sayula protegiendo al CJNG de militares

“En redes sociales se difunde un video en el que policías municipales bloquean el paso a militares, ya estamos tomando cartas en el asunto y levantaremos el procedimiento correspondiente a los elementos involucrados. Por parte de las autoridades estatales y federales se deberán llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Debe quedar claro que la función de un policía es cuidar a los ciudadanos no al Ejército, esto no tiene que volver a suceder”, tuiteó Carrión.



, en el estado de Jalisco, fueron exhibidos en redes sociales y acusados deSegún se puede observar en un video que se difundió en redes sociales, los municipalescon dos patrullas colocadas una delante y otra detrás, pero los soldados evitaron la confrontación y decidieron pasar por un costado de uno de los vehículos locales, lo que evitó un altercado.La grabación, de poco más de dos minutos, fue hecha con el celular de uno de los elementos de la Sedena.En el video, que al parecer fue tomado el 30 de diciembre, y que durante el 31 de diciembre y el 1 de enero se viralizó en redes sociales, se muestra cómo los policías de Sayula -municipio ubicado 115 kilómetros al sur de Guadalajara-“Oficial, se puede retirar del camino por favor. Hey, le estoy hablando”, le dice uno de los militares al policía que junto a otro de sus compañeros obstruye con una patrulla el paso de la camioneta el Ejército, quien no le responde eLuego, el soldado que graba el video se desplaza hacia la parte trasera de la camioneta militar para mostrar cómo otra patrulla, una pick up con, por igual les cierra el paso para evitar que salgan en reversa.También hay dos policías dentro de esta patrulla, uno de los cuales graba a los militares con su teléfono celular y no contesta cuando el soldado lo cuestiona sobre los motivos por los cuales le toma fotografías. Más atrás se aprecia otro vehículo militar y varios soldados a pie, atentos a lo que ocurre pero sin intervenir.Finalmente los militares pasan su camioneta junto a la patrulla delantera, subiendo el vehículo a la banqueta pero sin agredir a los policías, pese a que el conductor de la patrulla intenta dar reversa cuando ve la maniobra de la camioneta militar.Los soldados abordan su vehículo después de pasar junto a la patrulla, sin amenazar en algún momento a los policías. “Completos”, dice uno de los militares al conductor, quien arranca mientras otro soldado se despide de los policías:El alcalde de Sayula, el joven independiente, reconoció que en efecto se trató de policías locales y dijo que su actuar será investigado.Hasta el momento no ha habido reacción de la Fiscalía del Estado ni del Gobierno de Jalisco ante los acontecimientos. Tampoco la Secretaría de la Defensa Nacional ha emitido un comunicado sobre este hecho.