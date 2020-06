VIDEO: Exhiben a trabajador de Sabritas robando mercancía

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Sucedió en el pasado con un trabajador de Bimbo, y la historia se repite, pero ahora con un trabajador de Sabritas, quien fue captado en cámaras robando mercancía en una tiendita ubicada en Nezahualcóyotl, Estado de México.



El dueño de la tienda afectada, revisó las grabaciones de la cámara de seguridad que tiene en su establecimiento, y se dio cuenta que el repartidor, a quien consideraba su amigo, le estaba robando.



Según el locatario, el robo ocurrió el pasado 12 de junio y quiso hacer viral al repartidor para que no haya más afectados.



Tal como se ve en el video, el repartidor de Sabritas cuenta el producto, mientras voltea a la entrada para asegurarse de que nadie lo vea. Ya que se siente seguro, toma algunos productos y los guarda en sus bolsillos y debajo del pantalón.







En otro video, el repartidor pone unas cajas para “taparse” mientras se mete más mercancía en los pantalones.



Finalmente, en el último video se ve al trabajador de Sabritas doblando las cajas, no sin antes guardarse más producto en las bolsas traseras de su pantalón.



“Que tal [email protected] , solo para informarles que el proveedor de Sabritas en Nezahualcóyotl, vendedor en el área metropolitana tercera sección, es un ratero que se aprovecho de mi confianza y amistad, llevándose producto sin mi consentimiento, ésto pasó el 12 de junio del año actual.

Ahora lo quiero hacer viral para que tengan cuidado con este vendedor. Y les pido por favor que me ayuden compartiendo los videos”, escribió el dueño de la tiendita.



La publicación ya tiene más de 600 compartidos y miles de mensajes de apoyo y repudio al trabajador de Sabritas.



Con información de Grupo Fórmula.