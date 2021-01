VIDEO: Exhiben agresión de profesor en clase en línea

Escuchar Nota

"¡Bájeme la voz, cuidado como habla conmigo! Me dijo que ya estábamos distribuidos", comentó el profesor visiblemente molesto.

"¡Bájeme la voz, carajo! ¡Malcriada! Aprenda a respetar!", vociferó el profesor.





"Tienen cero y vayan a reclamar a quien les dé la gana y ojalá así me boten rápido de esa pendejada", gritó el profesor José Augusto Durán Chávez.

“Ratifico mis palabras, y si por eso debo ir a la cárcel, pues me iré", comunicó.

Docente de la universidad @lacentralec en Quito, reclama y grita a estudiante porque su compañera de exposición no estaba presente. "Tienen cero y vayan a reclamar a quien les dé la gana y ojalá así me boten rápido de esa pendejada". pic.twitter.com/nXtbu2bJac — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) January 13, 2021

#COMUNICADO



La Universidad Central del Ecuador informa sobre las acciones tomadas frente a los actos del docente denunciados en redes sociales pic.twitter.com/1XaPOrFCQi — Universidad Central del Ecuador (@lacentralec) January 13, 2021

Las clases en línea se retomaron después de lasdecembrinas, pues lapor, sigue. Por ello, de nueva cuenta, han surgido momentos polémicos durante las clases a distancia. Tal es el caso de un profesor de Ecuador que fue exhibido por sus alumnos tras perder el control de sus emociones. En un video que se ha vuelto viral se ve cómo el docente grita, reprueba y desea que lo corran de la institución académica por algo que no hicieron sus alumnos.Fue a través de las redes sociales en donde se ve cómo un profesor de laexplotó contra un grupo de alumnos que debía exponer. ¿Qué fue lo que pasó?Todo comenzó cuando los alumnos trataron de explicarle al profesorque su equipo no estaba completo porque alguien fue irresponsable y no trabajó.Para ahondar más sobre el tema, una de las integrantes del equipo trató de contar lo sucedido, sin embargo, el profesor la interrumpió constantemente. En medio de la incómoda escena, el maestro pidió que no le alzara la voz –a pesar de que la alumna no lo hacía–.Sin embargo, no conforme al regaño, el profesor estalló completamente al escuchar que la joven se defendía.Finalmente, el docente informó que el equipo tendría cero y que si querían podrían acusarlo, pues quizá sólo así lo corrían de esa “pendejada”Como era de esperarse el video causó indignación; se volvió viral. Incluso, llegó a manos de la Universidad Central de Ecuador, en donde condenaron los hechos.Finalmente, el profesor presentó su "renuncia irrevocable". Aunque sostuvo su postura. Aseguró que ratifica sus palabras y que si por ello debe ir a la cárcel lo acepta.