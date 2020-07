VIDEO: Famosa influencer se queda pelona durante transmisión en vivo

Escuchar Nota

La joven de 18 años de edad comparte todas sus experiencias capilares en su cuenta de Instagram. Tiñe su cabello, lo corta, lo peina y todo lo que se le ocurre. Así que cuando quiso probar un producto para alisar su cabello, no dudó en realizar una transmisión en vivo. Lo que no esperaba, era que el producto que habría elegido para su tratamiento haría que perdiera todo su cabello, y de paso se haría viral.. Siguió cepillándolo y poco a poco se quedó calva en plena transmisión.Inmediatamente sus seguidores comenzaron a reaccionar con comentarios de preocupación, pero ella sale corriendo y en el fondo se le escucha decir “se me está cayendo el pelo, por Dios”.Posteriormente, la influencer compartió otra grabación en la que explica que su cabello estaba demasiado dañado, debido a que antes de la crema para alisado, se realizó una decoloración casera. “Nunca pongas crema alisadora en el cabello decolorado a menos que sea con un profesional, de lo contrario te verás así”.Ahora,No sólo ella disfruta de su nueva imagen, sus seguidores la han llenado de comentarios positivos. Pero recuerda, NO hagas todo lo que ves en internet o con tus influencers favoritos.