VIDEO: Galilea Montijo inyecta a Belinda contra influenza

"¿No sé por qué lloro por todo ahorita?", dice Belinda cuando ambas entran a su camerino el cual es alabado por Galilea. "Es que me frustro que no puedo dar mi 100 %, yo siempre doy todo de mí y la influenza me pegó horrible", añadió la cantante.



"Mi abuelita me enseñó a inyectar", contó Galilea Montijo a Belinda e instantes después le pone la inyección sin que ella haga alguna queja. "Siempre me vas a inyectar a mí. Que mano tienes, qué bárbara. Aparte hizo como un truco", dijo la intérprete de "Utopía".



La conductorademostró sus habilidades que es una persona que sabe inyectar, esto luego que la actriz y cantante Belinda estaba muy enferma de influenza y fue la presentadora quien le ayudó a mejorar., proyecto de Carlos Loret de Mola y en él se vio queAl inicio del clip se ve adonde la ex juez de "La Voz" tendría un ensayo para su presentación en el recital.A su paso la intérprete manifiesta sus inquietudes y temores, además saludan al cantante Yahir, quien también aparece en la puesta en escena y recibe un "platanito" de las famosas.Galilea le cuenta al egresado de La Academia que va a inyectar a Belinda, sin embargo él pregunta si puede ver a lo que ambas responden enfáticamente que no porque "le ves la pompita".Este fin de semana Belinda estrenó a través de redes sociales el audio oficial de "Bailalo", una nueva canción que realizó junto a Steve Aoki y Zion & Lennox. En un día ha superado las 50 mil vistas y tiene más de 4 mil me gusta.