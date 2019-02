VIDEO: Gana Porto al Tondela con gol de Herrera

¡Así fue el tercer gol consecutivo de Héctor Herrera en la Liga de Portugal! pic.twitter.com/qtFiBlCvHs — SoyReferee (@SoyReferee) 22 de febrero de 2019

El capitán dragón volvió a encenderse en la Primeira Liga.Por tercer duelo consecutivo en la competición, el mexicano Héctor Herrera meció las redes para sellar el triunfo 3-0 del Porto sobre el Tondela, que los mantiene en la cima de la clasificación.Aunque no marcó en la Champions League, el 'Zorro' ha encontrado la meta en los últimos cotejos, ahora su tanto sólo sirvió para aumentar la ventaja de un partido que los Dragones tenían en la bolsa.El primer tiempo no fue del todo redondo para los pupilos de Sergio Conceisao pues aunque se fueron arriba en la pizarra, el dominio del esférico ameritaba para tener más dianas a su favor.El marcador lo inauguró Pepe, quien desde el primer minuto de juego había generado peligro con un cabezazo, pero que al 11' consiguió anotar con un balón que se quedó dentro del área rival y que empujó de media vuelta.En el complemento apareció Oliver Torres para inclinar aún más la balanza con un golazo. El volante aprovechó un balón despejado para clavarlo de volea en la red, no sin antes pegarle al palo, al 52'.Al 74' festejó el mexicano quien recibió un recentro y de forma inteligente acarició la pelota con un suave contacto que cambió la trayectoria del esférico para dejar sin oportunidad a un rival que se había barrido con intención de salvar su meta. Inmediatamente después salió de cambio.Jesús Manuel Corona jugó los 90 minutos.El Porto se mantiene en el primer sitio de la clasificación con 57 unidades, mientras que el Tondela está en el lugar 11 con 23 puntos.