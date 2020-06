VIDEO: Gatito atrapa a lagartija invasora con ayuda de sus dueños

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A través de YouTube fue compartido un video viral que ha causado miles de carcajadas entre los internautas. Se trata de la curiosa petición de una familia hacía su gato luego de que una lagartija invadiera su hogar. Como era de esperarse las imágenes rápidamente se volvieron tendencia.



El video viral compartido por Viral Press en su canal de YouTube dejó impactó a miles de usuarios por una inesperada escena. Los miembros de una familia terminaron con miedo al percatarse que una lagartija ingresó a su casa, por ello, pidieron ayuda a su gato y aplicaron un singular método.



Es común que los animales invadan sin permiso los hogares, con la intención de buscar alimentos o refugio; sin embargo, estas acciones no son del agrado de los propietarios. Esta terrible situación la vivió una familia y publicaron su historia en redes sociales, como Facebook y YouTube.



Todo comenzó cuando unos jóvenes pegaron varios gritos tras notar la presencia de una diminuta lagartija que se desplazaba con velocidad por las paredes. Ellos llamaron a sus parientes para atrapar a la criatura y sacarla de su vivienda. Sin embargo, este no era una tarea sencilla.



Así que solicitaron el apoyo de su travieso minino para que lo pueda cazar y no tuvieron mejor idea que subirlo en una silla. Tal como se aprecia en el clip de Viral Press, los dueños del felino lo movían con cuidado para conseguir el objetivo. Sin duda una técnica milenaria.



Gato cazando lagartija en YouTube



Luego de unos minutos de intensa captura, el protagonista de YouTube cayó al suelo tras ser golpeado y corrió para evitar alcanzado gato. Para su buena suerte, salió ileso de las garras de su ‘enemigo’, mientras los habitantes del lugar se sintieron más tranquilos al verlo lejos.







El video viral del gato compartido en redes sociales logró más de 15.000 reproducciones y poco más de 1.500 comentarios, volviéndose popular rápidamente. Por otro lado, los usuarios condenaron la actitud de la familia y dejaron en evidencia su felicidad porque la lagartija escapó con vida.



Información por La verdad