VIDEO: Gatito se queda solo en casa y ‘llora’ al escuchar la voz de su dueña desde la cámara

​"Me sentí desconsolada cuando vi esto. Había planeado quedarme en casa de mis padres durante una semana, pero todos regresamos temprano a Xuzhou", afirmó.



Si eres amante de los animales y tienes mascotas, debes saber quedurante horas o en el peor de los casos, días.Para saber lo que hacen mientras ellos no están, algunos dueños colocan cámaras de seguridad para estar al tanto de sus acciones. Tal es el caso de Meng, una mujer originaria de de Xuzhou, China, quien, sin la posibilidad de poderse llevar a su gato.Por esa razónllamado Fu Fu. La dueña dijo que no se lo llevó por miedo a que no se acostumbrara al entorno donde viven sus padres. A pesar de ello, antes de irse le dejó suficiente agua y comida.Un video compartido por Meng través de Douyin (versión china de TikTok), muestra a Fu Fu con los ojos vidriosos después de ella dijera: "Fu Fu, ¿me extrañas? ¡Volveré en unos días!". Inmediatamente, el gatito maúlla y ronronea, mira a la puerta para ver si su dueña estaba ahí, regresa la mirada y toca la cámara con la pata.El video dura sólo, pero ya ha recibido más de 8 millones de likes y una gran cantidad de comentarios. En un segundo video se observa a Fu Fu corriendo hacia su dueña Meng con gran felicidad después de que ella llegó a casa cuatro días después.Con información de Milenio