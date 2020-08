VIDEO: Giovanazzi y Russell chocan en del Gran Premio de Bélgica

Escuchar Nota

¡CHOQUE, BANDERA AMARILLA Y TODOS A BOXES!



Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) pierde el control, estrella su monoplaza y una llanta del mismo alcanza a George Russell (Williams) para dejar a ambos pilotos fuera del #BelgianGP



(11/44) DIRECTO: https://t.co/UIzLSqckdM pic.twitter.com/i9Up31K9jU — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 30, 2020

Justo al año siguiente del accidente que le costó la vida aen Spa, un choque entre Giovinazzi y Russell volvió a provocar el temor en la. Por fortuna, esta vez no hubo que lamentar ningún daño físico, pues ambos pilotos salieron del coche por su propio pie.Apenas se llevaban diez vueltas delcuando Giovinazzi perdió el control de su Alfa Romeo en una zona muy rápida. En su intento por no colisionar contra las barreras, acabó cruzándose en el asfalto, obligando a Russell a estrellarse para no pasarle por encima.En su camino hacia las protecciones, el de Williams vio cómo una de las ruedas de del coche de Giovinazzi le destrozaba la parte derecha de su monoplaza. Un milagro que no hubiera ningún daño físico.La carrera tuvo que estar suspendida durante unos minutos, mientras los comisarios limpiaban la pista y retiraban los dos coches. Una carrera en la que no participó, al que una avería en su McLaren le dejó sin tomar la salida.Con información de ABC