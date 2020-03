VIDEO: Google muestra lo mejor de Android 10

Escuchar Nota

Ciudad de México.-En 2019, Android 10 llegó a muchos dispositivos móviles para implementar nuevas herramientas y funciones que denotaran la importancia y la madurez que ha alcanzado el sistema operativo de Google.



Sin duda alguna, Android 10 ha sido la versión más relevante y ambiciosa que ha desarrollado Google; sin embargo, no muchos usuarios han tenido la oportunidad de conocer la reciente actualización de software porque sus compañías no han optado por tener lo más novedoso.



O, en otras situaciones, hay usuarios que ya tienen Android 10, pero que aún no conocen, ni han disfrutado de las características realmente necesarias y pragmáticas.



Si bien hemos explicado, en numerosas ocasiones, las novedades de Android 10, no está de más contar con un video breve en el que la compañía explica en qué consiste cada una de las herramientas que integra el sistema operativo.



Antes de inclinarte por un smartphone de especificaciones muy ambiciosas o extravagantes, revisa que la compañía de tu elección se caracterice por actualizar constantemente sus dispositivos móviles. Android 10, además de sus nuevas funciones, tiene un especial enfoque hacia la seguridad.



El video que mostramos a continuación, demuestra la importancia de adquirir un smartphone que pueda actualizarse constantemente y que reciba parches de seguridad para corregir todo tipo de vulnerabilidad expuesta a ciberdelincuentes.



Se debe exigir a los fabricantes que implementen las versiones más recientes del sistema operativo.







