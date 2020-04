VIDEO: Guardia Nacional reconoce a quienes salen a trabajar a pesar del covid-19

Escuchar Nota

A quienes en esta contingencia deben trabajar y lo dejan todo para sanarnos, protegernos o alimentarnos. Gracias. Reconocemos su valor, esfuerzo y sacrificio. #QuédateEnCasaYa #MéxicoEnGuardia pic.twitter.com/WEHHPc9nBr — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) April 26, 2020

.-hizo un reconocimiento a las personas que durante esta emergencia sanitaria salen de sus hogares para ir a trabajar, a quienes agradeció su valor, esfuerzo y sacrificio, en estos momentos en que se ha llamado a la población a quedarse en casa para evitar el contagio delA través de un video que difundió en sus cuentas de, bajo el título “A quienes en esta contingencia deben trabajar y lo dejan todo para sanarnos, protegernos o alimentarnos", la corporación recabó testimonios de personas que no pueden quedarse en sus casas porque desarrollan tareas sustantivas.Entre ellos hay enfermeros, trabajadores de limpia, empleados de una, taqueros y personal de laLos entrevistados mencionaron que después de su jornada laboral, al llegar a casa, tardan hasta 40 minutos en desinfectarse para poder saludar a su familia.Una vendedora de tamales dijo “que no por una simple enfermedad o por un temblor o algo nos '', no, adelante, hay que ser guerreros”.A su vez, un elemento de la, mencionó:Mientras que un enfermero dijo que “la gente necesita que nosotros sigamos trabajando y lo vamos a hacer, aun sabiendo el peligro que corremos.”