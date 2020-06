VIDEO: Hacen llorar a ‘La Bebeshita’ en Ventaneando

Escuchar Nota

“No puedo con la Bebeshita”, dijo Pedro Sola, algo que fue secundado por sus compañeros. Daniel Bisogno fue más allá y mencionó: “No tiene nada qué hacer en la televisión”.



Y es que la polémica surgió luego de que en el programa Ventaneando se hablará sobre la nueva temporada, sin embargo cuestionaron la aparición de Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita.Ricky Manjarrez declaró que tiene unas actitudes de diva cuando llega a la televisora y que no saluda a nadie.“Es una diva. La he visto, jamás he tenido contacto con ella, jamás he hablado con ella, su actitud es bastante pesadita, yo la he visto cómo llega, cómo se va de los foros, parece que es Britney Spears”Durante el programa de ‘Enamorándono“Directo en el cora. Mi bebé Pedrito, soy tu fan bebé, me rompiste mi coranzoncito”Menchaca la cuestionó sobre su actitud a lo que la participante detalló: “Tengo sentimientos aquí en este cabello, hay algo de amor”.Pero las cosas no acabaron ahí y en Ventaneando se retomó la respuesta de la Bebeshita y Pedro Sola reveló el desplante que le hizo a Juan Barragán.Ricky Manjarrez destacó que su intensión nunca fue ofenderla y se refirió a la transmisión en vivo que hizo la participante en donde reveló que le rompieron el corazón.Pedro Sola señaló que tiene la razón ya que es una parte importante del programa pero que su actitud no le ayuda. Daniel Bisogno puntualizó que no tiene talento para participar en la televisión.Daniela Alexis en el programa de ‘Enamorándonos’ confesó que intentó llevar un presente al foro de Ventaneando en señal de amabilidad, aunque le negaron el acceso.Para finalizar su comentario, Daniela confesó que seguirá trabajando para realizar una carrera en la televisión.