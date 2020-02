VIDEO: Hombre agrede a diácono en plena misa

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Un joven de 28 años se encuentra preso sin fianza en el Condado de Broward, vecino a Miami, después de abalanzarse sobre un diácono en plena misa de una parroquia católica de Pompano Beach.



El video grabado por las cámaras de seguridad de la parroquia de St. Coleman mostró la impactante escena de violencia y forcejeo que se produjo el sábado en un lugar donde se estaba predicando la paz.



Thomas Eisel, que estaba en libertad condicional en un caso por haber golpeado a una persona mayor de 65 años cuando ocurrió el hecho, afronta ahora tres cargos formales por su agresión al diácono George Labelle, que, según fuentes de la Arquidiócesis de Miami, no sufrió más que algunas magulladuras.



El juez ante el cual fue llevado Eisel no le otorgó derecho a la libertad bajo fianza.



Eisel aparece en el video sentado en el extremo de uno de los bancos en primera fila, el más alejado del centro del templo, mientras Labelle habla a los fieles abajo del altar, que está en una superficie elevada.



Mientras el diácono se pasea hablando de una punta a otra de la primera fila de bancos se ve a Eisel con signos visibles de nerviosismo hasta que en un momento se levanta y corre a toda velocidad hacia Labelle al que empuja hasta el otro extremo del templo mientras le trata de arrojar al piso.



Los fieles, una vez superada la sorpresa, corren hacia el lugar donde agresor y agredido forcejean y logran separarlos, como se aprecia en el video.







De acuerdo con el registro judicial, Eisel está acusado de un cargo de agresión y dos cargos de crear disturbios en un lugar religioso.



Medios locales entrevistaron a algunos de los fieles que participaban de la misa en St. Coleman ese día.



“Ya no hay lugar seguro”, dijo Jay Parcel en una de esas entrevistas.



Otro de los presentes era un teniente de la oficina del alguacil del condado Broward que estaba fuera de servicio pero según dijo a un canal de televisión estaba vigilando a Eisel porque su comportamiento en la iglesia le había parecido extraño.