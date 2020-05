VIDEO: Hombre contesta llamada de su amante y olvida que su celular estaba conectado al carro

Escuchar Nota

Un hombre cometió el peor error de su matrimonio, pues no bastó con ser infiel, sino conectar su teléfono vía bluetooth al carro, dondeEl sujeto no entendía porque no podía escuchar la grabación, por lo que la repitió, sin embargo, no se dio cuenta que era porque su dispositivo estaba conectado a su automóvil.El mensaje de su amante se podía escuchar: “Hola mi amor ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué? ¿si nos vamos a ver o no?”.La pareja oficial del hombre decidió grabar a su marido y exponer el video en Tiktok; ha sido todo un éxito pues ya cuenta con más de 40 mil reproducciones.Hasta el momento no se sabe en qué terminó éste triángulo amoroso, sin embargo, lo más probable es que haya finalizado la relación.