VIDEO: Hombres armados amenazan nuevamente a través de un video a Omar García Harfuch

“¿Quieres ese puesto para seguir apoyando al Z-40, así como lo has estado apoyando todo este tiempo para que no se lo lleven a Estados Unidos?”, cuestiona el encapuchado, haciendo referencia a Miguel Treviño Morales, exlíder del cártel de Los Zetas, detenido en 2013.

Un video publicado en redes sociales difunde una nueva amenaza en contra del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la Ciudad de México,, y le acusa de beneficiar a grupos criminales.Al centro, un hombre sentado detrás de una mesa afirma que se trata de un "mensaje dirigido para el pueblo de México", para que "conozcan más" del funcionario capitalino.En el video se le acusa de que, después del atentado que sufrió el pasado 26 de junio en la Ciudad de México, "se ha dedicado a subir videos ocasionando el desprestigio del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, el licenciado Alfonso Durazo Montaño, para así lograr quedarse con su puesto".El interlocutor también lo acusó de apoyar a La Familia Michoacana, "ya que por órdenes de ellos, y por los datos que te han proporcionado, mataste a quien te ordenaban, utilizando a tu grupo de la Marina, que luego de ser servidores públicos,"Otra de las situaciones que te están doliendo es que te están quitando el robo de la gasolina, ya que de ahí recibías tu mordida", sostiene el hombre armado.A la mitad del video, el interlocutor le pide a García Harfuch dejar de negar que conoce a Genaro García Luna, "siendo que te ayudó en todo para llegar a donde estás. No muerdas la mano del que te ayudó a ser lo que hoy eres, si no pregúntale a la reportera Anabel Hernández, quien tiene cartas con tu puño y letra".Durante la última parte del video el grupo armado lanza una amenaza directa al titular de la policía capitalina, y afirman que lo siguen buscando."Esto es personal contigo, no con el gobierno y tú ya sabes con quién traes la bronca. Para que sepas, aquí seguimos buscándote y no quitaremos el dedo del renglón"."Lejos de ser un servidor público es una persona corrupta que, con la ayuda de su puesto político, se ayuda para llevar a cabo sus actividades ilícitas porque, como ya todos sabemos, el verdadero puesto de Omar García Harfuch es el de un narcotraficante con charola", concluye.