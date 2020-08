VIDEO: Ignacio López Tarso no se quiere morir sin volver a pisar un escenario

Escuchar Nota

“Así no puedo vivir… así me voy a morir pronto, tengo 95 años, espero que me quede tiempo de volver al cine, de volver a la televisión… no me llaman, no se filma, no se hace televisión, no se hace teatro".



Esta mañana de jueves el aclamado actor,, brindó una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol en dondea pesar de que por su avanzada edad ya no es considerado en los proyectos de cine, teatro y televisión.y lo que más le duele es que quizá no volverá a los foros de grabación pues por sus 95 años forma parte de los grupos de riesgo ahora que existe el Covid-19.Debido a esta situación,y el próximo 20 de agosto hará una lectura dramatizada de la obra Leonardo y la máquina de volar vía streaming y funciones especiales de la puesta El ahijado de la muerte.Cabe resaltar que hace un par de meses el primer actor ya había expresado su molestia hacia Televisa pues a pesar de que cuenta con un contrato de exclusividad, no lo llaman para trabajar.