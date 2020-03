VIDEO: IMSS enseña cómo mantener la ‘Sana Distancia’ en TikTok

Escuchar Nota

En la misión de informar a la población sobre la situación actual a la que se enfrentaante la pandemia pory concretizar acerca de la importancia de tomar medidas para evitar que el número de casos siga en aumento, eldebutó en TikTok.Sí, como lo lees, el IMSS se unió a la red social más popular del momento -sobre todo entre la gente más joven- para hablar de diversos temas de interés. Como era de esperarse, para su primer video corto, eligieron el tema del coronavirus.En un video que dura apenas unos segundos,, en absolutamente todos los escenarios: en las filas, cafeterías, lugares de trabajo, elevadores, o incluso al caminar en espacios abiertos.Los usuarios, por supuesto, han dado sus impresiones sobre el asunto y tristemente, no han sido los más positivos, pues la gente ha resaltado que en los espacios de atención de la institución no se siguen los consejos para evitar contagios.Por otro lado, no faltaron los usuarios que celebraron la llegada de esta autoridad de salud a la red social que ha ganado aún más popularidad entre la gente que permanece aislada tanto en México, como en el mundo.“Ya hasta el IMSS anda en TikTok” “Mantengamos nuestra distancia, es importante”, “genial” y “Excelente video”, fueron algunos de los comentarios positivos que recibió la publicación.